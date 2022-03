Legende: Durfte sich zum Abschluss über einen Sieg freuen Aline Danioth. Keystone/EPA/PONTUS LUNDAHL

Danioth mit Sieg zum Saisonabschluss

Aline Danioth hat die Saison mit einem Erfolgserlebnis abgeschlossen. Die Urnerin gewann beim Europacup-Finale in Soldeu den Slalom. Es ist der 4. Sieg der 24-Jährigen auf zweithöchster Stufe in dieser Saison, womit Danioth auch die Disziplinen-Wertung für sich entscheidet. Damit wird sie mit einem fixen Startplatz in der kommenden Weltcup-Saison belohnt. Auf höchster Stufe fuhr Danioth, die mehrmals von einem Kreuzbandriss gebremst wurde, bisher 4 Mal in die Top-10 – letztmals im Januar 2020, als sie in Zagreb Achte wurde.