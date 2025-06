Legende: Zieht einen Schlussstrich Dave Ryding. KEYSTONE/Jean-Christophe Bott

Nach Olympia ist für Ryding Schluss

Slalom-Spezialist Dave Ryding hat gegenüber der BBC seinen Rücktritt angekündigt. Der 38-jährige Brite will nach den Olympischen Spielen (6. bis 22. Februar) einen Schlussstrich ziehen. Der Rücktritt ist nicht gesundheitlicher Natur, Ryding fühle sich nach wie vor blendend. «Ich bin immer noch an der Spitze des Sports und immer noch in der Lage, mich mit den Besten zu messen», sagte er. Ryding fuhr im Weltcup bisher sieben Mal aufs Podest. In Kitzbühel gewann er 2022 den Slalom und avancierte zum ersten Briten, der ein Rennen auf Weltcupstufe gewinnen konnte.