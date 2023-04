Legende: Neue Funktion bei Swiss-Ski Werner Zurbuchen. swiss-ski

Zurbuchen folgt auf Flatscher

Werner Zurbuchen übernimmt innerhalb des Alpin-Teams von Swiss-Ski eine neue Funktion und wird per Beginn der Saison 2023/24 der neue Nachwuchs-Chef. Er tritt die Nachfolge von Hans Flatscher an, der per 1. Mai zum Alpin-Direktor aufsteigt. Zurbuchen war beim Verband auf verschiedenen Ebenen der Athletenentwicklung tätig und gehörte sowohl auf Frauen- als auch auf Männer-Seite diversen Trainer-Teams an. Unter anderem betreute er während drei Jahren Wendy Holdener und feierte mit ihr zahlreiche Erfolge. In den letzten Jahren hatte Zurbuchen als Gruppentrainer die C-Kader-Athletinnen unter seinen Fittichen. In seiner neuen Funktion wird Zurbuchen nun für die sportliche Führung des C-Kaders bis und mit U16 verantwortlich sein.