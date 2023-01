Legende: Fährt die nächste Medaille heraus Robin Cuche. Gabriel Monnet

Nächste Cuche-Medaille an Para-Ski-WM

Drittes Rennen, dritte Medaille: Nach Silber im Super-G und in der Kombination ist Robin Cuche an der alpinen Parasport-Ski-WM im spanischen Espot auch in der Abfahrt als Zweiter aufs Podest gefahren. Im Ziel hielt sich die Freude beim 24-jährigen Neuenburger allerdings in Grenzen, hatte er seinen ersten WM-Titel doch nur um acht Hundertstel verpasst. Geschlagen geben musste sich der Neffe von Didier Cuche einzig dem Österreicher Markus Salcher. Der Walliser Théo Gmür belegte den 5. Platz.