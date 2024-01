Legende: Siegt kurz vor seinem Geburtstag Fadri Janutin. Keystone/EPA/Guillaume Horcajuelo/Archiv

Zwei Schweizer auf dem Podest

Fadri Janutin hat zum dritten Mal in einem Europacup-Rennen gesiegt. Der am Dienstag 24-jährig werdende Bündner gewann den zweiten Slalom in Berchtesgaden in Bayern. Vor knapp zwei Jahren hatte Janutin in Vaujany in den französischen Alpen ebenfalls einen Slalom und in Oppdal in Norwegen einen Riesenslalom für sich entschieden. In Berchtesgaden schaffte es auch Noel von Grünigen aufs Podest. Der Berner Oberländer wurde mit einem Zehntel Rückstand auf seinen Teamkollegen Dritter.