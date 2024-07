Legende: Könnte von der neuen Regelung profitieren Marcel Hirscher. imago images/Eibner Europa

FIS führt Wildcards ein

Für Marcel Hirscher und andere Ski-Grössen im Ruhestand wird es einfacher, in den Weltcup zurückzukehren. Das aktualisierte Weltcup-Reglement für die kommende Saison sieht die Möglichkeit von Wildcards für ehemalige Aktive vor, die entweder den Gesamtweltcup, eine Disziplin oder Gold an Olympischen Spielen oder Weltmeisterschaften gewonnen haben. Um eine Wildcard zu erhalten, muss man mindestens zwei, aber nicht mehr als zehn Jahre offiziell inaktiv sein und unter anderem die Antidoping-Regeln der FIS erfüllen. Nach den neuen FIS-Regeln wird der Athlet oder die Athletin mit einer Wildcard für maximal eine Saison als 31. in der jeweiligen Disziplin an den Start gehen.