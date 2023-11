Legende: Startet am Samstag in die Speed-Saison Corinne Suter. Freshfocus/Pascal Muller (Archiv)

Suter und Gut-Behrami führen Schweizer Aufgebot an

Swiss-Ski wird am kommenden Wochenende mit elf Fahrerinnen bei den Abfahrten in Zermatt/Cervinia vertreten sein (Samstag ab 11:35 Uhr und Sonntag ab 11:30 Uhr live auf SRF zwei und in der SRF Sport App). Corinne Suter, Lara Gut-Behrami, Jasmine Flury, Joana Hählen, Priska Nufer, Michelle Gisin, Delia Durrer, Stephanie Jenal, Juliana Suter, Noémie Kolly und Jasmina Suter wurden für die beiden Rennen vom Samstag und Sonntag aufgeboten. Die definitiven Selektionen, welche Athletinnen in den Abfahrten an den Start gehen, werden kurz vor den Rennen kommuniziert.

01:46 Video Archiv: Gut-Behrami lanciert die Saison in Sölden mit Sieg Aus Sport-Clip vom 28.10.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 46 Sekunden.