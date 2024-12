Legende: Zwecks Untersuchungen in die Schweiz geflogen Andrea Ellenberger, hier beim Riesenslalom zum Saisonauftakt in Gröden. Keystone/EPA/ANNA SZILAGY

Ellenberger verletzt sich bei Trainingssturz

Andrea Ellenberger ist am Freitag beim Training im österreichischen Obdach schwer gestürzt. Swiss-Ski meldet, dass die 31-Jährige für umfassende medizinische Untersuchungen in die Schweiz geflogen wurde. Die Nidwaldnerin hatte in der Steiermark mit Blick auf den Riesenslalom in Semmering trainiert. Ellenberger hat heuer noch keine Weltcuppunkte geholt.

Übersicht Ski Alpin