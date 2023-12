Legende: Fällt den ganzen Winter aus Maria Tviberg. imago images/Bildbyran

Tviberg mit Knieverletzung out

Für Maria Tviberg, die Weltmeisterin im Parallelrennen letzten Februar, ist die Saison zu Ende. Beim Sturz am 25. November im Riesenslalom von Killington verletzte sich die Norwegerin schwer. Knochenbrüche im linken Knie und im Schienbein, zwei grosse Knochenprellungen und ein Abriss der Meniskus-Wurzel wurden festgestellt. Tviberg gilt als eine der am meisten verletzten Fahrerinnen im Skizirkus. Den Winter 2015/16 verpasste sie komplett, im November 2017 riss sie sich im Abfahrtstraining in Lake Louise das Kreuzband, die Saison 2020/21 endete im Januar wegen einer Knöchelverletzung ebenfalls vorzeitig.