Legende: Auch in Kvitfjell ist Geduld gefragt Lara Gut-Behrami will an diesem Wochenende ihre Führung im Gesamtweltcup ausbauen. Keystone/AP/GIOVANNI MARIA PIZZATO

Kvitfjell: Nebel und Schnee verhindern Abfahrtstraining

Das erste von zwei geplanten Abfahrtstrainings der Frauen in Kvitfjell ist wegen schlechter Sicht und starkem Schneefall abgesagt worden. Am Freitag wird ein neuer Versuch unternommen. In diesem Winter wurden im Weltcup der Frauen bereits sieben Speed-Rennen abgesagt. Zuletzt konnten die Rennen in Garmisch-Partenkirchen (je eine Abfahrt und ein Super-G) sowie in Val di Fassa (zwei Super-G) aufgrund der Wetterbedingungen nicht durchgeführt werden.

00:52 Video Archiv: Zweiter Super-G von Val di Fassa abgesagt Aus Sport-Clip vom 25.02.2024. abspielen. Laufzeit 52 Sekunden.