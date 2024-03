Legende: Konnte in Verbier jubeln Lars Rösti (Archiv). Keystone/EPA/CHRISTIAN BRUNA

Weiterer Europacup-Sieg für Lars Rösti

Lars Rösti hat in Verbier für einen Heimsieg gesorgt. Bei der zweiten Europacup-Abfahrt im Wallis setzte sich der 26-jährige B-Kader-Athlet aus dem Berner Oberland knapp vor einem österreichischen Trio durch. Für Rösti war es der zweite Saisonsieg nach dem 1. Platz in der Abfahrt im italienischen Tarvisio und der dritte Europacup-Podestplatz dieses Winters. Damit übernimmt er die Führung in der Disziplinenwertung.

Shiffrin will wieder angreifen

In den Sozialen Netzwerken hat Mikaela Shiffrin bereits Bilder von Trainingsläufen im schwedischen Are veröffentlicht – dort wird sie, wenn nichts Gravierendes dazwischenkommt, nach einer siebenwöchigen Verletzungspause wieder im Weltcup starten. Vermutlich aber nur im Slalom am Sonntag, «der Riesenslalom ist fraglich», teilte ihr Team mit. In der vergangenen Woche teilte Shiffrin mit, sie wisse, dass sie beim geplanten Comeback «noch nicht schmerzfrei» sein werde.