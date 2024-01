Legende: Hat genug vom Skizirkus Vivianne Härri. Keystone/AP/MARCO TROVATI

Vivanne Härri hört auf

Vivianne Härri hat sich dazu entschieden, ihre Karriere als Skirennfahrerin per sofort zu beenden. «Das Feuer für diese langjährige Passion ist erloschen. Die Bereitschaft, enorm viel Herzblut, Zeit und Energie in meine Skikarriere zu investieren, ist nicht mehr vorhanden», erklärte die 24-jährige B-Kader-Fahrerin in einer Medienmitteilung. Die Obwaldnerin gab im März 2021 beim Riesenslalom von Jasna ihr Weltcup-Debüt und stand seither insgesamt 22 Mal am Start eines Weltcup-Rennens. Mit dem 14. Rang beim Riesenslalom in Are im März 2022 erreichte Härri ihr bestes Ergebnis auf höchster Stufe. Sie will nun ihr Studium im Bereich Tourismusmanagement vorantreiben.

01:28 Video Archiv: Härri holt in Are ihr Karriere-Bestergebnis Aus Sport-Clip vom 11.03.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 28 Sekunden.