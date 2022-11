Legende: Wurde nach seinem Sturz gleich operiert Max Franz. Keystone/Jean-Christophe Bott

Franz nach Trainingssturz mit Frakturen an beiden Beinen

Max Franz kann in diesem Winter keine Rennen bestreiten. Der 33-jährige Speed-Fahrer aus Österreich hat sich im Training in Copper Mountain (USA) schwer verletzt. Franz erlitt bei seinem Sturz am linken Bein eine offene Unterschenkelfraktur und am rechten Bein einen komplizierten Unterschenkelbruch. Dazu zog er sich am rechten Arm eine Schnittwunde zu. Die Operation an beiden Beinen ist bereits erfolgt. Franz hat in seinem Palmares drei Weltcup-Siege stehen, zwei in der Abfahrt und einen im Super-G. An der WM 2017 in St. Moritz wurde er in der von Beat Feuz gewonnenen Abfahrt Dritter.

03:55 Video Archiv: Franz holt WM-Bronze beim Sieg von Beat Feuz Aus Sport-Clip vom 12.02.2017. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 55 Sekunden.

9 Schweizerinnen reisen nach Levi

Am kommenden Wochenende finden nach den Absagen von Sölden, Zermatt/Cervinia und Lech/Zürs die ersten Weltcup-Rennen der Frauen statt. Im finnischen Levi stehen zwei Slaloms auf dem Programm. Swiss-Ski hat 9 Athletinnen nominiert. Ausser den Teamleaderinnen Wendy Holdener, Michelle Gisin und Camille Rast sind auch Aline Danioth, Mélanie Meillard, Nicole Good, Elena Stoffel, Aline Höpli und Lorina Zelger dabei.