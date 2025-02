Legende: Darf sich auf drei Rennen in La Thuile einstellen Corinne Suter. Keystone/Jean-Christophe Bott

Zusätzliches Speed-Rennen in La Thuile

Im Ski-Weltcup der Frauen findet Mitte März in La Thuile ein drittes Speed-Rennen statt. Ob am Donnerstag, 13. März, eine zusätzliche Abfahrt oder ein zusätzlicher Super-G zur Austragung kommt, wird die FIS nach den Rennen in Kvitfjell von Ende Februar/Anfang März entscheiden. La Thuile war bereits vor der Saison als Ersatz-Ausrichter für verschobene Speed-Rennen festgelegt worden. Bislang musste aber einzig der zweite Super-G in St. Moritz vor Weihnachten abgesagt werden. Plangemäss gehen in La Thuile am Freitag, 14. März, eine Abfahrt und am Samstag, 15. März, ein Super-G über die Bühne.

Weltcup Frauen