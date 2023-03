Legende: Zieht einen Schlussstrich Travis Ganong. Keystone / Marco Trovati

Ganong steht vor seinen letzten Rennen

Der US-Amerikaner Travis Ganong bestreitet in diesem Monat in Aspen und Soldeu seine letzten Weltcup-Rennen. Der 34-Jährige tritt Ende Saison zurück, wie der amerikanische Skiverband mitteilte. «Ich habe meine Ziele erreicht, Weltcuprennen gewonnen, eine WM-Medaille geholt und habe bei mehreren Olympischen Spielen um das Podest gekämpft», liess sich Ganong zitieren. Bei der Heim-WM 2015 in Beaver Creek gewann Ganong Silber – im Schweizer Sandwich zwischen Weltmeister Patrick Küng und dem Dritten Beat Feuz. Zudem feierte er zwei Weltcup-Siege und sechs Podestplätze – den bislang letzten in diesem Jahr mit dem 3. Platz in der zweiten Abfahrt von Kitzbühel.

02:02 Video Archiv: Ganongs Fahrt zu WM-Silber 2015 Aus sportlive vom 07.02.2015. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 2 Sekunden.