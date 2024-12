Legende: Wird in diesem Kalenderjahr keine Rennen mehr bestreiten Michelle Gisin. KEYSTONE/Til Buergy

Kurze Auszeit statt Semmering-Doppelauftritt für Gisin

Nach der kurzen Weihnachtspause geht es am 28. und 29. Dezember für die Athletinnen im österreichischen Semmering weiter. Swiss-Ski hat das Aufgebot für die beiden Rennen bekanntgegeben. Prominente Abwesende ist Michelle Gisin. Die 31-Jährige, die zuletzt Zweifel daran geäussert hatte, weiterhin als Allrounderin unterwegs sein zu wollen, setzt aus. Nach bereits 8 disziplinenübergreifenden Einsätzen in diesem Winter gönnt sie sich eine kurze Pause. Zuletzt belegte sie am Samstag im Heim-Super-G in St. Moritz Rang 15.

Folgende Fahrerinnen machen stattdessen die Reise nach Niederösterreich mit und sind beim Riesenslalom dabei: Lara Gut-Behrami, Camille Rast, Wendy Holdener, Simone Wild, Stefanie Grob, Delphine Darbellay, Vanessa Kasper, Andrea Ellenberger, Janine Schmitt und Mélanie Meillard. Den Slalom vom Sonntag werden Rast, Holdener, Meillard, Aline Danioth, Elena Stoffel, Eliane Christen, Janine Mächler, Aline Höpli und Anuk Brändli bestreiten. Beide Rennen sind live auf SRF zwei zu sehen.

Ebenfalls nicht am Start stehen wird Nicole Good, die sich noch immer von einem Sturz im vergangenen April erholt.

Übersicht Ski Alpin