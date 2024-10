Legende: Will in den Speedrennen wieder angreifen Sofia Goggia. Imago/Abacapress

Goggia: Nach Saisonabbruch auf dem Weg zurück

Die rekonvaleszente Olympiasiegerin Sofia Goggia will beim Speed-Auftakt kurz vor Weihnachten in den Weltcup zurückkehren. «Wenn alles gut geht, möchte ich Mitte Dezember in Beaver Creek wieder an Wettkämpfen teilnehmen», sagte die 31-Jährige am Freitag am Medientag des italienischen Wintersportverbandes FISI in Mailand. Goggia gewann bislang viermal den Abfahrtsweltcup und kürte sich 2018 in Pyeongchang zur Olympiasiegerin in ihrer stärksten Disziplin. In ihrer Laufbahn wurde sie jedoch wiederholt durch Verletzungen ausgebremst. Im Februar 2024 brach sich Goggia im Training das rechte Schienbein sowie den Schienbeinknöchel und musste die letzte Saison vorzeitig beenden.

Shiffrin bestreitet diese Saison keine Abfahrten

Die US-Amerikanerin Mikaela Shiffrin wird in der anstehenden Weltcup-Saison keine Abfahrten bestreiten, wie Nachrichtenagenturen aus den USA berichten. Die 97-fache Weltcupsiegerin hatte Ende der letzten Saison mehrere Wochen wegen einer Knieverletzung verpasst, die sie sich im Januar bei einem Sturz in der Cortina-Abfahrt zugezogen hat. Shiffrins Medienvertreterin Megan Harrod habe den Entscheid mit dem anspruchsvollen Trainingsplan für die Abfahrten begründet. Die zweifache Olympiasiegerin wird sich auf den Slalom, den Riesenslalom und den Super-G konzentrieren.