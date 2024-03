Legende: Wird bald häufiger im Weltcup zu sehen sein Nicole Good, hier beim Rennen in Are. Keystone/Pontus Lundahl

Good nächste Saison im Weltcup

Nicole Good hat sich im zweitletzten Europacup-Slalom der Saison in Norefjell einen fixen Weltcup-Startplatz für nächste Saison gesichert. Bereits vor dem letzten Slalom am Samstag in Hafjell ist klar, dass die 26-Jährige nicht mehr aus den Top 3 der Disziplinenwertung fallen kann. Der Sarganserländerin genügte in Norwegen nach einem Fehler in der unteren Hälfte Platz 13. Damit rückte indes die Siegerin von Norefjell, die Italienerin Emilia Mondinelli, im Slalom-Europacup bis auf 55 Punkte an Good heran. Hinter Mondinelli wurde Elena Stoffel Zweite.