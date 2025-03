Legende: Wird nächste Saison regelmässig im Weltcup dabei sein Stefanie Grob. Keystone/AP Photo/Marco Trovati

Grob im letzten Europacup-Super-G auf Rang 4

Stefanie Grob hat im norwegischen Kvitfjell im letzten Europacup-Super-G des Winters Platz 4 belegt. Die 21-jährige Appenzellerin verteidigte damit in der Disziplinen-Wertung Rang 2 hinter der überlegenen Österreicherin Nadine Fest erfolgreich und sicherte sich für den nächsten Winter einen fixen Weltcup-Startplatz im Super-G. Janine Schmitt, die ebenfalls noch die Chance auf einen der ersten drei Ränge in der Disziplinen-Wertung hatte, schied im von der Bosnierin Elvedina Muzaferija gewonnenen Rennen aus. Die Sarganserländerin verblieb auf Platz 4, sechs Punkte hinter der drittklassierten Italienerin Sara Allemand.

Hächler gewinnt Super-G

Den Super-G der Männer in Kvitfjell gewann Lenz Hächler. Der Zuger errang den vierten Sieg im Europacup, den ersten in einem Super-G. Hächler führt in der Gesamt- und in der Riesenslalom-Wertung, in der er nicht mehr aus den ersten drei zu verdrängen ist. Im Super-G war sein Rückstand zu gross, um im Disziplinen-Klassement eine Platzierung unter den besten drei zu erreichen.