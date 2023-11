Legende: Gröden statt Zermatt Die Abfahrer fahren auf der «Saslong» ein zusätzliches Rennen. Keystone/EPA/CLAUDIO ONORATI

Zusätzliche Männer-Abfahrt in Val Gardena

Eine der in Zermatt/Cervinia abgesagten Weltcup-Abfahrten der Männer wird übernächste Woche in Gröden nachgeholt. Damit finden auf der Piste Saslong im Grödnertal Abfahrten am Donnerstag, 14. Dezember, und zwei Tage später am Samstag statt. Dazwischen bestreiten die Speed-Spezialisten in Gröden auch einen Super-G.

02:54 Video Archiv: Odermatts Serie reisst 2022 in Val Gardena – Kilde triumphiert Aus Sport-Clip vom 17.12.2022. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 54 Sekunden.