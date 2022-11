Legende: Wunderbar weiss In Lake Louise ist die Schneekontrolle positiv ausgefallen. imago images/USA TODAY Network

Genügend Schnee in Lake Louise

Nach den diversen Absagen zu Saisonbeginn kommt aus Kanada frohe Kunde. Für die Weltcuprennen der Männer in Lake Louise vom 25. bis 27. November liegt genügend Schnee. Die FIS gab am Freitag grünes Licht für die Abfahrt und zwei Super-G's. Am Tag zuvor war bereits verlautet worden, dass auch die Schneekontrolle für die Weltcup-Slaloms der Frauen am 19. und 20. November in Levi (Finnland) positiv ausgefallen war.