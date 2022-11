Legende: Auch die Frauen können in den Winter starten In Levi hat es genug Schnee (Archiv). IMAGO Images/Newspix24

Positive Schneekontrolle für Frauen-Slaloms in Levi

Die Schneekontrolle für die Weltcup-Slaloms der Frauen am 19. und 20. November in Levi (Finnland) ist positiv ausgefallen. Damit stehen die Chancen gut, dass nach dem bisher einzigen Rennen am 23. Oktober (Riesenslalom der Männer in Sölden) die nächsten Wettkämpfe durchgeführt werden können. Abgesagt wurden bisher der Frauen-Riesenslalom in Sölden, die je zwei Abfahrten der Frauen und Männer in Zermatt/Cervinia und die beiden Parallelrennen in Lech/Zürs.