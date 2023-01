Legende: Momentan extrem schnell unterwegs Lara Gut-Behrami. Keystone/APA/BARBARA GINDL

1. Training in Cortina: Gut-Behrami mit Bestzeit

Drei Tage nach ihrem Super-G-Triumph in St. Anton hat Lara Gut-Behrami ihre gute Form auch ins Abfahrtstraining mitgenommen. Die Tessinerin absolvierte die erste Übungsfahrt in Cortina d'Ampezzo am schnellsten. Gut-Behrami nahm Mikaela Shiffrin (USA) 16 und Kira Weidle (GER) 49 Hundertstel ab. Priska Nufer fuhr die 9.-schnellste Zeit heraus, Corinne Suter und Jamine Flury landeten auf den Rängen 18 und 20. In Cortina stehen am Freitag und Samstag je eine Abfahrt, am Sonntag ein Super-G auf dem Programm. Alle Rennen sehen Sie wie gewohnt live bei SRF.

Resultate 1. Abfahrtstraining Cortina Box aufklappen Box zuklappen 1. Lara-Gut Behrami (SUI) 1:36:23. 2. Mikaela Shiffrin (USA) 0,16 zurück. 3. Kira Weidle (GER) 0,49. 4. Mirjam Puchner (AUT) 0,63. 5. Kajsa Vickhoff Lie (NOR) 0,69. 6. Ramona Siebenhofer (AUT) 0,87. 7. Ragnhild Mowinckel (NOR) 0,97. 8. Priska Nufer (SUI) 1,05. 9. Isabella Wright (USA) 1,08. 10. Nadia Delago (ITA) 1,09. Ferner: 18. Corinne Suter 1,89. 20. Jasmine Flury 1,97. 25. Joana Hählen 2,28. 30 Michelle Gisin 2,85. 45. Delia Durrer 4,98. 47. Stephanie Jenal 5,40. 48. Nathalie Gröbli 5,44. 50. Juliana Suter 5,83. 51. Noemy Kolly 5,84. 56. Janine Schmitt 6,66.