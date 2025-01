Legende: Schnupperte auch schon Weltcup-Luft Livio Hiltbrand, hier bei der Abfahrt in Kitzbühel. Freshfocus/Sven Thomann

Hiltbrand gewinnt Europacup-Abfahrt

Livio Hiltbrand hat die Europacup-Abfahrt in Orcières (FRA) gewonnen. Für den 21-jährigen Berner Oberländer ist es der zweite Sieg auf zweithöchster Stufe. Hiltbrand hatte im vergangenen Winter in der Abfahrt in Kvitfjell seine Sieg-Premiere im Europacup gefeiert und gewann in der Folge die Disziplinenwertung. In dieser Saison kam der zweifache Junioren-Weltmeister bereits viermal im Weltcup zum Einsatz. Die Schweizer drückten dem Rennen in der Region Provence-Alpes-Côte d'Azur mit 6 Fahrern auf den ersten 9 Rängen eindrücklich den Stempel auf. Gaël Zulauf klassierte sich als Dritter ebenfalls auf dem Podest.

Erstes Garmisch-Training abgesagt

Das für Freitagvormittag angesetzte erste Training für die Männer-Abfahrt am Sonntag in Garmisch-Partenkirchen ist aufgrund schlechter Wetterverhältnisse abgesagt worden. Für Samstag ist auf der Kandahar-Piste ein weiteres Training angesetzt, die Wetteraussichten sind dann etwas besser. Die Abfahrt in Garmisch ist das letzte Weltcuprennen vor der WM in Saalbach, die am 4. Februar eröffnet wird.

