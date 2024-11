Legende: Ist auch in Finnland dabei Marcel Hirscher. Keystone/APA/EXPA/JOHANN GRODER

Hirscher fährt auch in Levi

Nach seinem Weltcup-Comeback beim Saisonauftakt in Sölden geht Marcel Hirscher auch beim ersten Slalom des WM-Winters am Sonntag in Levi an den Start. «Levi ist wie Sölden ein Gradmesser dafür, wo ich nach der extrem langen Abwesenheit sportlich stehe», erklärte der neu für die Niederlande startende Österreicher. Der achtfache Gesamtweltcup-Sieger war im Sommer 2019 vom Spitzensport zurückgetreten. Beim Comeback in seiner Heimat fuhr der 35-Jährige im Riesenslalom als 23. direkt in die Punkte. Den Slalom in Levi im Norden Finnlands gewann er 2013, 2016 und 2018.

