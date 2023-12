Schmidiger zurück im Weltcup

Am Dienstag im Europacup-Slalom in Obereggen (ITA) siegreich, am Mittwoch im Aufgebot für den Weltcup-Slalom vom Freitag in Madonna di Campiglio: Für Reto Schmidiger hat sich sein Exploit in Südtirol umgehend bezahlt gemacht. Zusammen mit Ramon Zenhäusern, Daniel Yule, Loïc Meillard, Marc Rochat, Luca Aerni, Sandro Simonet und Tanguy Nef wurde der 31-jährige Nidwaldner für das Nacht-Rennen in Italien aufgeboten. Schmidiger, der aktuell keinem Swiss-Ski-Kader angehört, bestritt seinen letzten Weltcup-Slalom im März 2022 in Flachau (AUT). In der Saison 2021/22 fuhr der Slalom-Spezialist im Weltcup in 9 Rennen nur zweimal als 23. in die Punkte. Seither war der Europacup sein Zuhause.