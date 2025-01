Legende: Drei Punkte und eine Verletzung Für Jasmina Suter verlief das Cortina-Wochenende unglücklich. Keystone/Andrea Solero

Knie-Operation bei Jasmina Suter

Jasmina Suter fehlt im Aufgebot von Swiss-Ski für die beiden Speedrennen vom Wochenende in Garmisch-Partenkirchen (GER). Die 29-Jährige hat sich am vergangenen Samstag in der Abfahrt in Cortina d'Ampezzo (ITA) bei einer harten Landung eine Meniskus-Verletzung im linken Knie zugezogen. Suter wird nächste Woche operiert. «Wie lange sie ausfällt, kann erst nach der Operation festgelegt werden», so der Team-Arzt von Swiss-Ski, Walter O. Frey. Am Tag nach der Abfahrt (Rang 36) fuhr Suter gleichwohl als 28. des Super-G in die Punkte.