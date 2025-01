Legende: Drei Punkte und eine Verletzung Für Jasmina Suter verlief das Cortina-Wochenende unglücklich. Keystone/Andrea Solero

Knie-Operation bei Jasmina Suter

Jasmina Suter fehlt im Aufgebot von Swiss-Ski für die beiden Speedrennen vom Wochenende in Garmisch-Partenkirchen (GER). Die 29-Jährige hat sich am vergangenen Samstag in der Abfahrt in Cortina d'Ampezzo (ITA) bei einer harten Landung eine Meniskus-Verletzung im linken Knie zugezogen. Suter wird nächste Woche operiert. «Wie lange sie ausfällt, kann erst nach der Operation festgelegt werden», so der Team-Arzt von Swiss-Ski, Walter O. Frey. Am Tag nach der Abfahrt (Rang 36) fuhr Suter gleichwohl als 28. des Super-G in die Punkte.

Blanc legt Pause ein

Malorie Blanc wird am Wochenende auf die beiden Speedrennen der Frauen in Garmisch-Partenkirchen verzichten. Die 21-Jährige teilte auf Instagram mit, dass ihr Knie auf die intensiven Belastungen der letzten Wochen reagiert habe und sie sich deshalb eine kleine Auszeit gönne. Blanc war in St. Anton in ihrem erst zweiten Weltcuprennen als Zweite sensationell auf das Podest gefahren.