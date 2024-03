Legende: Erstmals nationale Meisterin Vanessa Kasper (Archivbild). Keystone/AP/Alessandro Trovati

Kasper Schweizer Meisterin im Riesenslalom

Die 27-jährige Vanessa Kasper hat in Lenzerheide den Riesenslalom der Frauen und ihren ersten Titel an Schweizer Meisterschaften gewonnen. Mit der besten Laufzeit im zweiten Durchgang, in dem sie der gesamten Konkurrenz 71 Hundertstel und mehr abnahm, verwies Kasper Stefanie Grob und Selina Egloff auf die Plätze 2 und 3. Der zweite Lauf wurde wegen der Witterung von Mittwoch auf Donnerstag verschoben. Der Start erfolgte wegen erneut schlechter Prognosen schon um 07:26 Uhr. Wann der am Mittwoch abgebrochene Slalom der Männer nachgeholt wird, ist noch nicht bekannt.