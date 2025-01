Legende: Triumphiert auf zweithöchster Stufe Vanessa Kasper, hier im Einsatz in Kranjska Gora (Archiv-Bild). Freshfocus/Luka Vovk

Riesenslalom-Sieg für Kasper

Vanessa Kasper gewann den Europacup-Riesenslalom in Puy Saint-Vincent in Frankreich. Eine Woche, nachdem die 28-jährige Bündnerin beim Weltcup-Rennen in Kranjska Gora als 35. die Qualifikation für den zweiten Lauf knapp verpasst hatte, konnte sie sich eine Stufe tiefer ein gutes Gefühl verschaffen. Dabei profitierte sie auch vom Ausfall ihrer Landsfrau Delphine Darbellay, die nach dem ersten Lauf in Führung gelegen hatte. Für Kasper war es der zweite Sieg im Europacup, der erste liegt gut sieben Jahre zurück.