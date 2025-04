Legende: Hat gut lachen Vanessa Kasper. (Archiv) Keystone/Marco Tacca

Kasper wiederholt ihren SM-Sieg

Vanessa Kasper hat wie im Vorjahr in Lenzerheide den Schweizer Meistertitel im Riesenslalom geholt. Die 28-jährige Bündnerin stiess im Walliser Skiort Zinal im 2. Lauf von Rang 2 noch an die Spitze vor. Den umgekehrten Weg ging die Halbzeitführende Sue Piller, die Silber gewann. Sie büsste im 2. Durchgang 7 Zehntel auf Kasper ein und lag im Ziel 0,32 Sekunden hinter der Engadinerin. Bronze ging etwas überraschend an Malorie Blanc. Die Speed-Spezialistin, die im Januar in der Weltcup-Abfahrt in St. Anton (AUT) mit Startnummer 46 sensationell Zweite geworden war, machte am Mittag noch eine Position gut. Am Montag werden die nationalen Meisterschaften mit den beiden Slaloms abgeschlossen.