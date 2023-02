Legende: Dürfte lange ausfallen Katja Grossmann (Archivbild). KEYSTONE Alessandro della Valle

Saisonende für Grossmann

Für Katja Grossmann ist die Saison vorzeitig beendet. Die 25-jährige B-Kader-Athletin von Swiss-Ski zog sich am Dienstag im zweiten Training zur Europacup-Abfahrt in Châtel in Frankreich eine offene Fraktur des linken Unterschenkels zu. Die Bernerin wurde noch gleichentags operiert und dürfte monatelang ausfallen. Grossmann hat bislang den Durchbruch im Weltcup noch nicht geschafft. Ein 33. Rang in der Abfahrt im Val di Fassa im Februar 2021 ist das Bestergebnis der Abfahrts-Silbermedaillengewinnerin der Junioren-WM von 2017.