Legende: Wird weiter für Albanien angreifen Lara Colturi. Keystone/AP Photo/Marco Trovati

Colturi hält Albanien die Treue

Ski-Talent Lara Colturi wird auch weiterhin unter albanischer Flagge an den Start gehen. Das teilte der Skiverband Albaniens am Mittwoch mit. «Lara wird ihre Reise mit dem albanischen Skiverband fortsetzen, mit dessen Unterstützung sie in den letzten drei Saisons seit Beginn ihrer Karriere an den Start gegangen ist», lassen sich Colturis Eltern Daniela Ceccarelli und Alessandro Colturi zitieren. Mitte April gab es Berichte, wonach Colturi einen Nationenwechsel zurück zu ihrem Geburtsland Italien in Erwägung ziehe.