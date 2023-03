Legende: Lässt Kranjska Gora aus Aleksander Kilde. imago images/NTB

Kilde verzichtet auf Kranjska Gora

Aleksander Kilde lässt die beiden Riesenslaloms in Kranjska Gora aus. Nachdem der Norweger dies schon am Wochenende gegenüber SRF in Aspen angetönt hatte, fehlt er nun definitiv im Aufgebot des norwegischen Skiverbands. Kilde kehrt erst für das Weltcupfinale in Soldeu von kommender Woche auf die Piste zurück. Damit steht Marco Odermatt unmittelbar vor dem erneuten Sieg im Gesamtweltcup. Vor den letzten 6 Rennen hat der Nidwaldner 386 Punkte Vorsprung auf Kilde. Rechnerisch – in Soldeu sind noch 400 Punkte zu vergeben, auch wenn nicht mit einem Start von Kilde im Slalom zu rechnen ist – ist die Titelverteidigung der grossen Kristallkugel dann im Trockenen, wenn Odermatt am Samstag in Slowenien mindestens 15 Punkte holt.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Verfolgen Sie die beiden Riesenslaloms in Kranjska Gora am Samstag und Sonntag live auf SRF zwei und in der SRF Sport App. Ab 09:15 Uhr beginnt jeweils die Übertragung des 1. Laufs.

02:18 Video Archiv: Kilde: «Er hat es verdient, es ist eine richtig coole Saison» Aus Sport-Clip vom 05.03.2023. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 18 Sekunden.