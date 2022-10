Jasmina Suter erleidet Kreuzbandriss

Jasmina Suter hat sich am Samstag beim Riesenslalom-Training einen Kreuzbandriss am linken Knie zugezogen. Die A-Kader-Athletin verpasst damit gemäss einer Mitteilung von Swiss-Ski die gesamte Saison. «So kurz vor der Saison kommt der Kreuzbandriss wohl im denkbar schlechtesten Moment. Meine Betreuer und mein Umfeld haben aber sehr viel Erfahrung mit dieser Verletzung, dass ich sehr zuversichtlich auf diese Herausforderung schaue», liess sich die 27-Jährige in der Medienmitteilung zitieren. Suters Bestresultat im vergangenen Winter war ein 7. Platz im Super-G in Garmisch-Partenkirchen.

Kuyper wird CEO der Ski-WM 2027

Caroline Kuyper wird CEO des Organisationskomitees der alpinen Ski-WM 2027 in Crans-Montana. Die Romande ist eine Frau aus der Privatwirtschaft und übernimmt ab 1. Januar 2023 die operative Leitung. Die 58-jährige Westschweizerin mit niederländischen Wurzeln wird auch ihren Wohnsitz auf das Walliser Hochplateau verlegen. 2027 finden die alpinen Ski-Titelkämpfe zum zweiten Mal in Crans-Montana statt – exakt 40 Jahre nach den Schweizer Festspielen von 1987.