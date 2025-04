Legende: Nutzte in Zinal die Gunst der Stunde Livio Simonet. (Archiv) Keystone/GABRIELE FACCIOTTI

Simonet erstmals Schweizer Meister

In Abwesenheit der Topcracks Marco Odermatt, Loïc Meillard, Thomas Tumler oder Luca Aerni hat sich Livio Simonet in Zinal den Schweizer Meistertitel im Riesenslalom gesichert. Der 26-jährige Bündner legte den Grundstein zu seinem ersten nationalen Meistertitel im 1. Lauf, als er mit Startnummer 1 die Bestzeit aufstellte. Am Mittag genügte ihm so die 16.-beste Zeit zum Sieg. Auf Rang 2 klassierte sich Nick Spörri (+0,33) vor Super-G-Gewinner Sandro Zurbrügg (+0,51). Am Sonntag steht in den Walliser Alpen die Entscheidung im Riesenslalom der Frauen auf dem Programm. Abgeschlossen werden die nationalen Meisterschaften am Montag mit den beiden Slaloms.