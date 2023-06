Legende: Bleibt dem Skisport erhalten Matthias Mayer. Keystone/GruppoLiveMedia/Roberto Tommasini

Mayer als Mentor bei österreichischen Speedfahrern

Der Ende Dezember völlig unerwartet zurückgetretene dreifache Olympiasieger Matthias Mayer steigt im österreichischen Skiverband in beratender Funktion als Mentor der Speed-Mannschaft ins Trainergeschäft ein. Der 32-jährige Kärntner wird seine Erfahrung in der Vorbereitung und bei einigen Weltcupstationen einbringen. Mayer wird unter anderem beim Speed-Auftakt in Zermatt, in Bormio, Kitzbühel sowie beim Saisonfinale in Saalbach dabei sein.