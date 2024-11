Legende: Wird sich am Sonntag um die Stangen schlängeln Loïc Meillard. AP Photo/Marci Trovati

Grünes Licht für Meillard in Levi

Loïc Meillard ist am Sonntag in Levi in Finnland beim ersten Slalom des Weltcup-Winters am Start. Der Romand fühlt sich nach der Bandscheiben-Verletzung, die vor drei Wochen die Teilnahme am Riesenslalom in Sölden verhindert hat, wieder bereit fürs wettkampfmässige Fahren. «Zurzeit nehme ich Tag für Tag – und am Sonntag dabei zu sein, ist schon ein Sieg für mich und zeigt, dass wir in den letzten Wochen gut gearbeitet haben», lässt Meillard via Swiss-Ski auf X ausrichten.