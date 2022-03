Legende: Die besten Schweizer Riesenslalom-Fahrer Loïc Meillard (links) bezwingt Marco Odermatt an der Schweizer Meisterschaft. freshfocus/Blick/Sven Thomann/Archiv

Riesenslalom Männer: Meillard vor Olympiasieger Odermatt

Marco Odermatt, nicht nur als Olympiasieger der beste Riesenslalom-Fahrer des Winters, muss sich in der heimischen Konkurrenz geschlagen geben. An den Schweizer Meisterschaften in St. Moritz ist Loïc Meillard 30 Hundertstelsekunden schneller als der Gesamtweltcupsieger. Odermatt dominierte im 1. Lauf mit 16 Hundertsteln Vorsprung auf Justin Murisier und deren 23 auf Meillard. Im 2. Lauf jedoch war der Neuenburger deutlich am schnellsten, sodass er Odermatt um 30 und Murisier um 46 Hundertstel auf die Plätze 2 und 3 verwies. Damit geht der Nidwaldner an der SM leer aus.

Slalom Frauen: Holdener erneut Slalom-Meisterin

Bereits zum 6. Mal darf sich Wendy Holdener als Schweizer Slalom-Meisterin auszeichnen lassen. Die Basis legte die Schwyzerin mit der Bestzeit im 1. Lauf vor Michelle Gisin. Mit der viertschnellsten Zeit im 2. Umgang behielt Holdener eine Reserve von 23 Hundertstelsekunden, diesmal war Aline Danioth allerdings am schnellsten. Die Urnerin schob sich zwischen die 2 Weltcup-Protagonistinnen auf den 2. Platz.