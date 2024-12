Legende: Gehört in allen 3 Rennen zu den Topfavoriten Marco Odermatt. Keystone/Jean-Christophe Bott

Grosses Schweizer Team in Beaver Creek

Am kommenden Wochenende wird in Beaver Creek (Colorado) die Speedsaison der Männer lanciert. Am Freitag steht eine Abfahrt auf dem Programm und am Samstag ein Super-G. Swiss-Ski ist mit einem grossen Aufgebot vor Ort. Nicht weniger als 13 Fahrer wollen sich unter der Woche für einen Startplatz empfehlen. Es sind dies Franjo von Allmen, Arnaud Boisset, Gino Caviezel, Livio Hiltbrand, Marco Kohler, Urs Kryenbühl, Loïc Meillard, Josua Mettler, Alexis Monney, Justin Murisier, Marco Odermatt, Stefan Rogentin und Lars Rösti. Welcher Athlet welche Rennen bestreitet, wird kurzfristig kommuniziert. Das 7-köpfige Aufgebot für den Riesenslalom vom Sonntag wird von Odermatt und Meillard angeführt. Alle Rennen gibt es live bei SRF zu sehen.