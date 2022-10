Bandscheiben-Eingriff bei Justin Murisier

Justin Murisier ist am Montag wegen eines Bandscheiben-Leidens am Rücken operiert worden. Die Schmerzen beim 30-jährigen Walliser Technik-Spezialisten seien im Trainingscamp in Chile aufgetreten und hätten sich seither verschlechtert, teilte Swiss-Ski mit. Zudem habe er das Kraftgefühl in der linken Wade verloren. Nach dem Eingriff hoffe Murisier, bald die Kraft wieder zu erlangen, um auf die Piste zurückzukehren. Einen Zeithorizont für das Comeback nannte Swiss-Ski nicht.