Super-G Männer: Gold für Murisier, «Leder» für Odermatt

Justin Murisier hat sich zum 1. Mal in seiner Karriere den Schweizer Meistertitel im Super-G gesichert. Nach Titeln in der Kombination (2010) sowie im Riesenslalom (2010, 2016, 2021) war der Walliser bei den nationalen Titelkämpfen in St. Moritz erstmals in einer Speed-Disziplin der Schnellste. Im Rennen, das aufgrund der Wetter-Situation bereits um 08:00 Uhr gestartet worden war, setzte sich Murisier 0,13 Sekunden vor Gino Caviezel und 0,18 Sekunden vor Gilles Roulin durch. Gesamtweltcupsieger Marco Odermatt musste sich mit Platz 4 begnügen. Dem Nidwaldner fehlten 4 Hundertstel zu einer Medaille. Beat Feuz war nicht am Start.

Super-G Frauen: Corinne Suter eine Klasse für sich

Bei den Frauen hat sich die grosse Favoritin überlegen durchgesetzt. In Abwesenheit von Lara Gut-Behrami entschied Corinne Suter den Super-G in St. Moritz mit 1,29 Sekunden Vorsprung auf Jasmina Suter für sich. Bronze ging an Michelle Gisin (+ 1,47). Corinne Suter, die am Donnerstag auf einen Start in der Abfahrt verzichtet hatte, steht nun bei je 3 Schweizer Meistertiteln in Super-G und Abfahrt.