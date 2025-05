Per E-Mail teilen

Legende: Musste unters Messer Justin Murisier. KEYSTONE/Alessandro della Valle

Operation bei Murisier

Justin Murisier musste sich am Dienstagvormittag einer Operation unterziehen, nachdem er in den vergangenen Tagen vermehrt Schmerzen im Rücken verspürt hatte. Beim 33-Jährigen sei ein Bandscheibenvorfall festgestellt worden, erklärte Swiss-Ski. Bereits 2022 hatte Murisier an der selben Verletzung gelitten. Das Schneetraining sollte der Speedspezialist bei optimaler Reha mit dem Team aufnehmen können. «Es ist leider erneut ein gesundheitlicher Rückschlag, aber auch von dem werde ich mich erholen und mich zurückkämpfen», liess Murisier verlauten.