Ferstl beendet nach Rennen in Garmisch seine Karriere

Nach Thomas Dressen tritt ein weiterer deutscher Kitzbühel-Sieger vom Skirennsport zurück. Josef Ferstl wird im Anschluss an die zwei Heimrennen am Wochenende in Garmisch-Partenkirchen (27./28. Januar) seine Karriere beenden. Das kündigte der 35-Jährige in einer Mitteilung des Deutschen Skiverbandes (DSV) an. Ferstl hatte im Januar 2019 den Super-G auf der Streif gewonnen und damit den grössten Erfolg seiner Karriere gefeiert. Insgesamt holte er zwei Weltcup-Siege. Nach zuletzt mauen Jahren versuchte er in dieser Saison ohne Erfolg, noch einmal in die Weltspitze vorzustossen.

Rösti gewinnt Europacup-Abfahrt

Lars Rösti hat seinen 4. Sieg im Europacup errungen. Der 26-jährige B-Kader-Athlet aus dem Berner Oberland, der in dieser Saison hauptsächlich im Weltcup unterwegs ist, gewann die Abfahrt im italienischen Tarvisio mit fast 7 Zehnteln Vorsprung vor dem Deutschen Luis Vogt und dem Liechtensteiner Marco Pfiffner. Bei den Frauen schafften es Janine Schmitt und Malorie Blanc im Super-G im französischen Orcières auf die Plätze 2 und 3 hinter der Italienerin Vicky Bernardi.