Legende: Kann erst in der nächsten Saison wieder angreifen Florian Schieder. imago images/Robert Szaniszlo

Schieder erfolgreich operiert

Florian Schieder verpasst das Saisonfinale in Saalbach. Der italienische Speed-Spezialist, der im Januar in den Abfahrten von Wengen und Kitzbühel mit den Rängen 4 und 2 überraschte, hat sich einer Operation am rechten Knie unterzogen. Der Eingriff ist gemäss einer Mitteilung des italienischen Verbandes gut verlaufen. Der 28-jährige Schieder rechnet damit, dass er in fünf bis sechs Monaten wieder auf den Ski stehen wird.

03:08 Video Archiv: Schieder bei Sarrazin-Triumph auf dem Hahnenkamm-Podest Aus Sport-Clip vom 19.01.2024. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 8 Sekunden.