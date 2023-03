Legende: Zieht im Alter von 26 Jahren einen Schlussstrich Nathalie Gröbli. KEYSTONE/Alessandro della Valle

Karriereende von Nathalie Gröbli

Nathalie Gröbli hat sich entschlossen, ihre sportliche Karriere zu beenden. Die Nidwaldnerin, die 2018 im Weltcup debütierte und insgesamt 22 Starts vorweisen kann, war bei einem Abfahrtstraining im Februar 2020 in Garmisch-Partenkirchen schwer gestürzt. Sie kehrte zwar vereinzelt in den Weltcup zurück, sagt aber: «Die letzten drei Jahre waren sehr schwierig für mich. Ich habe in den letzten Wochen realisiert, dass meine Risikobereitschaft nicht mehr voll und ganz vorhanden ist.» Die 26-Jährige blickt der Zukunft zuversichtlich entgegen. «Ich werde mein Studium in Sportmanagement beenden und freue mich auf die neuen Herausforderungen», wird Gröbli in der Medienmitteilung von Swiss-Ski zitiert.