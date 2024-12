Legende: Fliegt über die Saslong Marco Odermatt. Reuters/Leonhard Föger

Odermatt nur von Casse geschlagen

Im 1. Training zur Abfahrt von Gröden (am Samstag, live SRF zwei) hat Marco Odermatt die zweitschnellste Zeit aufgestellt. Der zweifache Saisonsieger verlor 0,44 Sekunden auf die Bestzeit des Italieners Mattia Casse (2:02,19 Minuten). Platz 3 ging an Romed Baumann/GER. Mit Stefan Rogentin schaffte es ein 2. Schweizer als Siebter in die Top 10. Am Freitag steht im Südtirol ein Super-G an, am Samstag eine Abfahrt (beides live bei SRF).

Resultate 1. Training Box aufklappen Box zuklappen 1. Mattia Casse (ITA) 2:02,19 Minuten

2. Marco Odermatt (SUI) +0,44 s

3. Romed Baumann (GER) +0,57

4. Christof Innerhofer (ITA) +0,61

5. Cyprien Sarrazin (FRA) +0,63

6. Nils Allegre (FRA) +0,68

7. Stefan Rogentin (SUI) +0,75

8. Jared Goldberg (USA) +0,77

9. Otmar Striedinger (AUT) +0,93

10. Nils Alphand (FRA) +1,31 21. Alexis Monney (SUI) +1,87

29. Franjo von Allmen (SUI) +2,11

33. Gaël Zulauf (SUI) +2,32

45. Lars Rösti (SUI) +2,66

52. Justin Murisier (SUI) +3,12

55. Josua Mettler (SUI) +3,29

58. Livio Hiltbrand (SUI) +3,42

66. Marco Kohler (SUI) +4,51*

67. Alessio Miggiano (SUI) +4,59

68. Christophe Torrent (SUI) +5,35 *Torfehler

Ski alpin

Blanc nach dunklen Tagen an der Spitze

Malorie Blanc hat ihren ersten Sieg im Europacup gefeiert. Die Walliserin gewann in Zinal den 2. Super-G. Die bald 21-Jährige dominierte vor den Italienerinnen Asja Zenere und Sara Allemand. Die Appenzellerin Stefanie Grob (5.) und die Sarganserländerin Janine Schmitt (7.) rundeten den gelungenen Auftritt des Schweizer Teams ab. Mit ihrem Premierensieg deutete Blanc ein weiteres Mal an, dass sie sich von ihren im vergangenen Februar erlittenen Verletzungen bestens erholt hat. Bei einem Sturz in der Europacup-Abfahrt in Crans-Montana hatte sie im linken Knie einen Kreuzband- und Aussenmeniskusriss und eine Zerrung des inneren Seitenbandes erlitten.