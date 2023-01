Legende: Hat die Streif schon gut im Griff Marco Odermatt. Keystone/APA/EXPA/JOHANN GRODER

Odermatt im Training Vierter

Marco Odermatt ist im ersten Training zu den Weltcup-Abfahrten in Kitzbühel vom Freitag und Samstag auf den 4. Platz gefahren. Der Nidwaldner büsste am Dienstag 0,22 Sekunden auf die Bestzeit des Amerikaners Ryan Cochran-Siegle ein. Unmittelbar hinter Odermatt reihte sich Niels Hintermann ein (0,45 Sekunden zurück). Lauberhorn-Sieger Aleksander Kilde fuhr mit einem Torfehler auf Rang 2. Von den anderen Schweizern klassierten sich Justin Murisier (21.), Alexis Monney (22.) und Stefan Rogentin (24./mit Torfehler) ebenfalls in den Top 30. Beat Feuz, der auf der Streif seine letzten beiden Rennen bestreiten wird, ging es als 32. gewohnt gemächlich an.

Saisonende für Tremmel

Der deutsche Technik-Spezialist Anton Tremmel fällt wegen einer Knorpelverletzung im linken Knie, die er sich am vergangenen Sonntag beim Weltcup-Slalom in Wengen zugezogen hatte, für den Rest der Saison aus. Der 28-Jährige muss damit auch auf eine mögliche Teilnahme an der WM in Courchevel und Méribel (5. bis 19. Februar) verzichten. Tremmel hatte eine Woche vor Wengen mit einem 13. Rang in Slalom von Adelboden sein bislang bestes Ergebnis im Weltcup erzielt.