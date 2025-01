Legende: Schwer verletzt Nina Ortlieb wird nach ihrem Sturz abtransportiert. Reuters/Action Images

Ortlieb erneut im Verletzungspech

Nina Ortlieb wird das Verletzungspech einfach nicht los. Die 28-jährige Österreicherin stürzte am Samstag in der Abfahrt von Garmisch-Partenkirchen schwer. Sie blieb an der Ausfahrt der «Hölle» unter Schmerzensschreien liegen, das Rennen war eine halbe Stunde lang unterbrochen. Wie der Österreichische Skiverband mitteilte, ergab die Untersuchung Krankenhaus, dass sich die Abfahrts-Vizeweltmeisterin einen Bruch des Unterschenkels im rechten Bein zugezogen hat. Ortlieb hatte sich nach einem Schien- und Wadenbeinbruch eben erst ein weiteres Mal zurück gekämpft. Nun steht ihr die 23. Operation bevor.

Schwere Kopfverletzungen bei Tschechin Nova

Tereza Nova hat bei ihrem Sturz am Freitag im Training für die Abfahrt in Garmisch-Partenkirchen eine schwere Kopfverletzung erlitten. Die Tschechin wird aktuell im Krankenhaus intensivmedizinisch betreut. Die 26-Jährige war nach dem Unfall per Hubschrauber geborgen worden. Nova werde in einer Klinik in der Nähe von Garmisch-Partenkirchen detaillierten Untersuchungen unterzogen, hatte der tschechische Verband daraufhin zunächst mitgeteilt.