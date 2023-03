Legende: Wurde bereits operiert Der Deutsche Alexander Schmid. imago images/Eibner Europa

Saisonende für Schmid

Für Alexander Schmid ist die alpine Ski-Saison vorzeitig vorbei. Der Deutsche, der bei der WM in Courchevel Gold im Parallel-Rennen gewonnen hatte, zog sich am Mittwochvormittag im Riesenslalom-Training in Berchtesgaden (GER) einen Riss des vorderen Kreuzbandes zu. Er wurde bereits in München operiert. Der 28-Jährige, erster deutscher Weltmeister seit 34 Jahren, dürfte zum Auftakt der kommenden Saison voraussichtlich wieder mittun können.

